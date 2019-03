Agressieve bestuurder slaat bekende Hasseltse horecabaas in elkaar Toon Royackers

04 maart 2019

17u44 1 Hasselt Een agressieve bestuurder heeft in de nacht vrijdag op zaterdag de bekende Hasseltse horecabaas Dirk Hendrickx ernstig toegetakeld. De man kwam ’s nachts aan op het parkeerterrein van zijn zaak aan de Meldertstraat, toen daar al verschillende bestuurders een plekje veroverd hadden. De zaakvoerder wees een bestuurder die nog net toekwam en wilde parkeren, dat het om een privéterrein ging. De bestuurder vloog op hem af, en deelde enkele rake klappen uit.

Dirk Hendrickx is uitbater van de bekende restaurants ‘De Goei Goesting’, ‘L’Apero Vino’ en ‘Buon Eatalia’ aan de Hasseltse Zuivelmarkt. Even verderop heeft hij aan de Meldertstraat ook een privé parkeerterrein, dat hoofdzakelijk bedoeld is voor het personeel van die drie zaken. Zaterdagochtend liep hij na het werk terug naar dat parkeerterrein. “Tot mijn grote verbazing zie ik dat de volledige parking vol staat met een vijftiental wagens. Nochtans waren al mijn zaken al gesloten,” doet Hendrickx zelf zijn verhaal vanuit Italië. Daar bekomt hij nu even van zijn hachelijke avontuur.

“Op het moment dat ik de code van de parking wilde aanpassen, kwam er plots nog een extra wagen aangereden met aan boord twee mannen. Ik vroeg hen nog wat ze precies wilden doen, en daarop lieten ze me doodleuk weten dat ze wilden parkeren. Ik heb hen er op gewezen dat het privé parking is, en dat ze moesten doorrijden. Maar in plaats daarvan sprong hij uit zijn wagen en begon hij me te slaan. Hij heeft me zeker drie keer hard in het gezicht geslagen, waarop ik bewusteloos viel.”

Werkonbekwaam

Een andere cafébaas zag wat er gebeurde en kwam gelukkig snel tussenbeide. De getuige sloeg ook alarm bij de lokale politie. “In een mum van tijd stonden er nog eens twintig andere gasten rond mijn parkeerterrein,” herinnert Dirk Hendrickx zich nog. “Blijkbaar wilden die allemaal de dader nog een handje komen helpen. Waar ze plots allemaal vandaan kwamen, weet ik ook niet. Gelukkig was een politiepatrouille snel in de Meldertstraat.” Die kon de gemoederen bedaren. De zaakvoerder werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij niet alleen zijn neus gebroken heeft, ook een ooglid blijkt gescheurd. Het gezicht van de man zat helemaal onder het bloed. Hij is zeker voor enkele weken werkonbekwaam.

De horecabaas is intussen naar Italië vertrokken om daar tot rust te komen na het woelige weekend, en om in alle stilte te kunnen herstellen. Vanuit zijn vakantieadres deelde hij wel het bizarre verhaal met de media. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad bevestigt intussen dat ze zaterdagmorgen moest tussenkomen voor een vechtpartij aan de Meldertstraat. Wat er precies gebeurd is, en wie de daders zijn die de klappen uitdeelden, wordt nog onderzocht.