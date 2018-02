Afperser 40 maanden achter de tralies 03 februari 2018

03u14 0

Een 29-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot veertig maanden cel voor afpersing.





De man, die is geboren in Angola, sloeg voor het eerst toe in Hasselt op 30 september 2017 toen hij samen met een partner in café Anoniem een man dwong 5 euro te geven. Een tweede feit vond plaats op 3 oktober 2017. Aan het station sprak hij 's avonds een man aan met de vraag om 20 euro te geven. Toen die zei dat hij geen geld bij zich had, gaf de beklaagde de man een slag op de borst. Het slachtoffer toonde zijn lege portefeuille, waarna de beklaagde vroeg samen geld af te halen. Het slachtoffer antwoordde dat er niets op zijn rekening stond en daarop droop beklaagde af.





Een dag later troggelde de betichte een veertienjarige jongen in Hasselt 20 euro. Hij zou gedreigd hebben de jongen te slaan.





De betichte liep als minderjarige al ernstige veroordelingen op. Hij moet ook 304,20 euro betalen aan proceskosten. (BVDH)