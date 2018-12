Afghaan (31) die beweert van IS te zijn, krijgt 37 maanden cel BVDH

06 december 2018

13u23 3 Hasselt Een 31-jarige Afghaan is veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden voor een reeks diefstallen en bedreigingen. Hij vond het zelfs nodig onschuldige voorbijgangers te vertellen dat hij van IS was.

Op 28 november 2017 probeerde beklaagde bij een Hasseltse nachtwinkel een brandje te stichten door flessen alcohol in brand te steken. Daarnaast gooide hij een steen door de voordeur. Hij liep er ook weg met een geldsom van 401,78 euro. De man werd op heterdaad betrapt, maar kon toch ontsnappen.

Verder staat hij terecht voor het bezit van een vouwmes en het bedreigen van drie personen op 24 en 25 januari dit jaar. Beklaagde beschadigde in Hasselt een locker van vzw De Basis en een parlofoon. Tijdens deze feiten bedreigde hij voorbijgangers met de dood en riep hij dat hij van IS was. Volgens een gerechtspsycholoog vertoont de man kenmerken van infantiel hysterisch gedrag, normbesef en is hij anti-sociaal en zwakbegaafd. Momenteel verblijft de Afghaan reeds in de hulpgevangenis te Leuven.