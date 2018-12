Afgeslankte provincieraad uit de startblokken Nieuwe voorzitter maakt meteen al eerste uitschuiver Dirk Selis

03 december 2018

15u46 0 Hasselt Het vernieuwde Limburgse provinciebestuur heeft vandaag de eed afgelegd. Het geeft met 4 gedeputeerden en 31 raadsleden vorm aan het Limburg van de toekomst. Al moest de nieuwe voorzitter van de provincieraad Huub Broers (67, N-VA) duidelijk nog wennen aan zijn rol.

In de verkiezingsnacht van 14 oktober bereikten CD&V, Open Vld en N-VA een akkoord over het provinciebestuur. Samen hebben de drie partijen een meerderheid van 21 op 31 zetels in het halfrond. Vandaag werd het startsein gegeven van een nieuwe beleidsperiode door de officiële installatie en eedaflegging van het nieuwe, compactere provinciebestuur. De tribune zat vol met ouders en familie, maar ook de ‘fine fleur’ van de Limburgse politiek kwam een kijkje nemen.

Bevoegdheden

De bevoegdheden werden ook bekendgemaakt. Zo wordt Inge Moors (CD&V, Bilzen) de nieuwe ‘first lady’ van de provincie en hernieuwt ze haar bevoegdheden Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Platteland. Ze is vanaf vandaag ook verantwoordelijk voor de Omgevingsvergunning en Financiën en Begroting en de griffie.

Bert Lambrechts (N-VA) wordt tweede gedeputeerde. Hij kan onder andere Mobiliteit, Onderwijs, Milieu en Natuur, Dierenwelzijn, Veiligheid en Internationale Zaken tot zijn bevoegdheden rekenen.

Moskeeën

Ook is hij bevoegd voor Confessionele en Niet-confessionele Geloofsgemeenschappen. Wat dat gaat geven voor de financiële toekomst van de Limburgse moskeeën is nog onzeker. “Ik begin er vandaag pas aan, ik ga me rustig in de dossiers inwerken”, zegt Bert Lambrechts. Zijn voorganger Ludwig Vandenhove (sp.a) maakt zich alvast ernstige zorgen. “Ik heb er de afgelopen zes jaar als gedeputeerde voor gezorgd dat de toelagen voor de moskeeën in Limburg serieus gestegen zijn. Ik ben benieuwd wat mijn opvolger gaat doen.“

Bommetje

Een sp.a-oppositie die de komende zes jaren met argusogen naar de N-VA zal kijken, niet in het minst omdat diezelfde N-VA beloofde de provincies af te schaffen. “Ik ben benieuwd hoe ze die verkiezingsbelofte gaan verzoenen met een mandaat als gedeputeerde”, zegt Jean-Paul Peuskens (sp.a).

Huub Broers gooide zelf een eerste bommetje en maakte daarmee als voorzitter van deze raad de eerste uitschuiver: “ Het is niet aan de provincieraad om het debat over de afschaffing aan te gaan, dat is aan de Vlaamse regering.” Dit tot groot ongenoegen van Peuskens.

Als derde gedeputeerde zet Igor Philtjens (Open Vld, Alken) zijn werk verder voor Toerisme, Erfgoed, Domeinen Bokrijk, het kenniscentrum voor de gemeenten en de facilitaire diensten behoren ook tot zijn takenpakket. Hij neemt vanaf vandaag ook Domein Nieuwenhoven en Dommelhof onder zijn vleugels.

Fiere vader

Gedeputeerde Tom Vandeput (CD&V) zet zijn schouders onder economie, sociale economie en de Europese programma’s. Hij neemt daarbij ook het personeelsbeleid en interne communicatie voor zijn rekening. Vader en oud-gedeputeerde Marc Vandeput keek vanuit de coulissen fier toe hoe zijn zoon in zijn voetsporen trad.