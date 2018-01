ACV houdt stoelendans op Groene Boulevard 27 januari 2018

03u50 0 Hasselt Vreemd zicht vrijdagochtend op de Groene Boulevard in Hasselt. Te midden van de interimkantoren hield de christelijke vakbond ACV een spelletje stoelendans.

Dat werd streng geregisseerd door ex-topscheidsrechter Luc Wouters uit Lummen. "Waarom een stoelendans? We spelen symbolisch dit spelletje, omdat de interimkantoren ook met onze jongeren spelen", legt vakbondsverantwoordelijke André Neskens uit. "Drie op de tien jongeren begint met een interimcontract. Maar niet iedereen heeft daarbij evenveel kans. De kantoren zijn vooral geïnteresseerd in de allerbeste jongeren. Wie een beperking heeft, of wie al kinderen groot brengt, heeft het in die wereld extra lastig. Maar ook wie toch aan de slag kan in een interimjob, krijgt niet alle kansen. Liefst de helft van die jongeren met interimjobs blijft verder uitsluitend tijdelijke contracten krijgen. Zo bouw je geen stabiele toekomst op. Wij vragen meer zekerheid en een beperking van tijdelijke contracten, zodat ze ook écht tijdelijk zijn." (RTZ)