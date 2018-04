Actie tegen uitheemse planten 06 april 2018

02u28 1 Hasselt De provincie wil uitheemse planten langs de waterlopen aanpakken.

De planten verhinderen waterafvoer of verdringen inheemse planten op de oevers, wat dan weer een negatief effect heeft op de biodiversiteit. "We kunnen dit enkel aanpakken mits een gezamenlijke inspanning van de gemeentebesturen, de natuurverenigingen en de private sector", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a). "Zoals steeds kiezen we ervoor om voor deze bestrijdingsopdracht beroep te doen op sociale tewerkstelling." (BVDH)