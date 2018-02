Achterbouw 't Glasatelierke gaat in vlammen op 19 februari 2018

02u40 1 Hasselt De brandweer is zondagnamiddag rond 18 uur moeten uitrukken naar een zware brand in de Vijversstraat in Kiewit. Daar stond de achterbouw van 't Glasatelierke in brand.

In een mum van tijd verspreidden de vlammen zich doorheen het gebouw en schoot het vuur door het dak. Een rookpluim was van ver zichtbaar, en lokte dan ook heel wat kijklustigen. "De aanwezige man was een motor aan het testen, en daarbij liep het mis", klinkt het bij de brandweer. "De schuur en de motor zijn totaal verloren." Voorheen diende de ruimte als werkplaats én opslagruimte van 't Glasatelierke. Recent werden alle spullen verplaatst naar een ander gebouw, waardoor de werken van de glasblazer niet in het gedrang komen. (MMM)