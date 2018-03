Acht ouders kamperen voor 15 plaatsen MOBILHOMES EN CARAVANS STRIJKEN NEER AAN SCHOOL KIDS TOON ROYACKERS

03 maart 2018

02u46 0 Hasselt Een dik sneeuwtapijt rond school de KIDS langs de Borggravevijverstraat in Hasselt gisteren, en temperaturen tot ver onder het vriespunt. Maar toch leek het terrein gisteren al op een echte camping. Vijftien ouders stonden er tegen de avond al te kamperen voor een plaatsje om hun autistische zoon of dochter te kunnen inschrijven, voor een onderwijsprogramma samen met het Kindsheid Jesu.

De ouders willen hun kind allemaal inschrijven in de zogenaamde onderwijsvorm 'vier'. Dat is normaal onderwijs, maar wel met de ondersteuning van het Buitengewoon Onderwijs. De inschrijvingen gebeuren aan het KIDS, waar ook leerlingen met een vorm van autisme terecht kunnen. "De lessen gaan wel door in de school Kindsheid Jesu, tussen alle gewone leerlingen", zeggen mama Sandra Heylen en papa Martijn Henckens. Hun zoontje Mats zou volgens schooljaar dolgraag willen instappen in het eerste middelbaar van die opleiding. "Er zijn echter maar twee kleine klasjes voor telkens negen leerlingen. Die achttien plaatsen samen zijn erg gegeerd. Tien daarvan zijn sowieso voor kinderen met een voorrangsregeling. Voor de acht overgebleven plaatsen zijn nu dus al vijftien ouders aan het kamperen."





"Waarom we onze zoon absoluut hier op school willen? Omdat er weinig andere mogelijkheden zijn in de buurt. We wonen zelf in Zonhoven, en de alternatieven zijn schaars", zeggen Sandra en Martijn. "Bovendien is dit allemaal heel goed georganiseerd. Precies omdat de lessen doorgaan in een school met allemaal gewone leerlingen, is dit erg goed voor de integratie. Gelukkig staan we zelf bovenaan de lijst, maar voor sommige ouders kan het heel vervelend worden. Jammer dat er geen plaats is voor iedereen."





In schoolgebouw

Heel wat ouders draaiden met hun mobilhome of caravan gisteren de parking op, in de hoop maandag toch hun zoon of dochter te kunnen inschrijven. Al liet de begripvolle school omwille van het barre winterweer de ouders ook toe in het schoolgebouw. Daar konden hun bedjes opgesteld worden in een verwarmd lokaal. "Of er niet meer plaats kan komen? Daar zijn natuurlijk praktische moeilijkheden", liet administratief directeur Koen Cornelissen vrijdag weten. "Het gaat om specifiek onderwijs, dat we zo goed mogelijk willen aanbieden, ook in het volgend schooljaar." Extra plaatsen worden wel onderzocht, maar ze kunnen zeker nog niet beloofd worden.





Ook elders?

Gevreesd wordt dat er dit weekend ook aan andere Limburgse schoolpoorten gekampeerd gaat worden.