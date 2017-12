Acht maanden cel voor heroïne in de gevangenis 02u58 0

Een 45-jarige Italiaanse vrouw uit Hasselt krijgt een celstraf van acht maanden en een boete van 8.000 euro, omdat ze in de gevangenis van Hasselt betrapt werd op het bezit van heroïne. Dat gebeurde op 13 januari 2016. Ze keerde na een verlof terug met 0,83 gram op zak, een deel had ze al gebruikt. Ook in juni en september dat jaar werd ze met betrapt met heroïne, het trieste gevolg van een verslaving waar ze al twintig jaar mee kampt. Momenteel verblijft de vrouw in de gevangenis voor andere feiten. (BVDH)