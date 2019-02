Acht maanden cel met uitstel voor schrijver (56) die ‘afdwaalde’ naar kinderporno BVDH

12u30 0 Hasselt Een 56-jarige man uit Hasselt heeft van de Hasseltse correctionele rechtbank een celstraf van acht maanden met volledig uitstel gekregen. Hij verliest ook vijf jaar zijn burgerrechten. Beklaagde was naar eigen zeggen een boek aan het schrijven, maar “verloor zijn concentratie en kwam bij kinderporno uit”.

De feiten vonden plaats tussen november 2006 en november 2016. Nadat er op zijn IP-adres verdachte handelingen werden gesteld, werd een huiszoeking bij de man uitgevoerd. Er was sprake van het bezit van 17.000 kinderpornografische foto’s en 200 filmbestanden van kinderpornografische aard. Hij surfte hiervoor regelmatig naar Russische websites.

Beklaagde verwees naar onverklaarbare verzameldrang en zei dat hij geen seksuele opwinding beleefde. Toen hij over zijn concentratieproblemen begon, suggereerde de rechter dat de man ook in het bos kon gaan lopen, in plaats van naar dergelijke sites te surfen.

Onderzoek wees uit dat hij door beperkte sociale en verstandelijke capaciteiten niet in staat is om zinvolle probatiebegeleiding te volgen. De geldboete van 3.000 euro werd voor zeven tiende met uitstel uitgesproken.