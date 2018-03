Acht arrestaties na actie in stationsbuurt 12 maart 2018

Bij een politie-actie in de stationsbuurt in Hasselt en op de wijk Ter Hilst zijn in totaal acht personen opgepakt. Meer dan 200 personen werden gecontroleerd. Er werden verschillende processen-verbaal voor drugsbezit opgesteld. Daarnaast werden er twee personen opgepakt die illegaal in het land verblijven. Eén persoon nam de vlucht tijdens een controle en werd opgepakt op verdenking van het dealen van drugs. In Ter Hilst was de politie getuige van een drugsdeal. Hierbij werd één persoon opgepakt op verdenking van het verkopen van verdovende middelen. Bij de controle van een verdacht voertuig werd er een grote som geld aangetroffen. Drie personen die worden verdacht van dealen en witwassen worden hierbij opgepakt. (MMM)