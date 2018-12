Aantal Limburgse verkeersdoden stijgt fors in 2018 14 slachtoffers meer tijdens de eerste negen maanden van dit jaar Toon Royackers

11 december 2018

09u59 0 Hasselt Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar betreurde Limburg veertien verkeersdoden meer, ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vias institute heeft vrijgegeven. Nationaal daalde nochtans het aantal verkeersslachtoffers in ons land met vijf procent. Helaas telden de hulpdiensten in onze provincie ook tien procent meer letselongevallen. Vooral motorrijders en fietsers bleken vaker het slachtoffer.

Tijdens de eerste negen maanden van 2017 betreurde Limburg nog 20 dodelijke verkeersslachtoffers. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar waren er dat al 34. Een stijging dus met 14 slachtoffers, en meteen ook het hoogste aantal verkeersdoden sinds 2014 in Limburg. De stijging van het aantal doden was er vooral bij de fietsers en motorrijders. Van januari tot en met september vielen er zeven slachtoffers onder de fietsers, en zes onder de motorrijders. Er waren ook beduidend meer tragische ongevallen met bestelwagens en vrachtwagens, waarbij in totaal zestien slachtoffers vielen op de Limburgse wegen. Bij de letselongevallen noteert Limburg alweer een stijging: van 2.023 ongevallen met gewonden naar 2.222 dit jaar.

Tegen de nationale tendens

Limburg gaat met die slechte cijfers radicaal tegen de nationale tendensen in. Tijdens de eerste 9 maanden van het jaar is het aantal doden in België met vijf procent gedaald, ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Er vielen nog 333 doden ter plaatse tegenover 349 vorig jaar. Nooit eerder waren er nationaal minder verkeersdoden dan in 2018. Ter vergelijking: tien jaar geleden betreurden de Belgische wegen nog 648 verkeersslachtoffers. Hun aantal is daarmee op goed tien jaar tijd gehalveerd. Opmerkelijk: het aantal slachtoffers daalt wel het meest in Wallonië (min tien procent), terwijl er in Vlaanderen vooral door de slechte cijfers van Limburg een lichte stijging is (plus één procent).

Warme zomer

Een éénduidige verklaring voor de droevige cijfers voor Limburg is er volgens Vias nog niet. Wel wordt gewezen naar het erg mooie zomerweer met de lange, droge dagen, die veel fietsers en motorrijders op de been heeft gebracht. “Het abnormaal aantal zonnige dagen heeft daarin zeker zijn rol gespeeld,” concluderen de onderzoekers.