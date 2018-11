860.000 Limburgers brengen

vakantie door aan onze kust LXB

29 november 2018

12u00 0 Hasselt Westtoer, de tegenhanger van Toerisme Limburg maar dan voor de provincie West- Vlaanderen, heeft de Limburgse vakantiegangers die naar de kust komen in kaart gebracht en uitvoerig becijferd.Zo ontving de kust vorig jaar meer dan 650.000 dagtoeristen uit Limburg. Daarnaast kozen 240.000 Limburgers voor een verblijf van één of meerdere nachten door aan de kust. “Voor hen is de kust een vertrouwde vakantiebestemming”, stelden Stefaan Gheysen en Dirk Marteel, respectievelijk algemeen- directeur en woordvoerder van Westtoer.

Troeven

“Meer dan acht op de tien brachten er de voorbije drie jaar ook een weekend of hun vakantie door. Bijna zes op de tien reizen met hun kinderen”, vervolgden ze. De Limburgsers kiezen bewust voor een verblijf aan de kust. “Ze beschikt over belangrijke troeven: een omgeving om tot rust te komen, de gezonde zeelucht en het unieke decor van zee en strand. Ook het wandelaabod en de gezellige vakantiesfeer spelen een belangrijke rol.” En de Limburgsers die voor een dag, korte of lange vakantie naar de kust gaan zijn tevreden, zo blijkt. “Wel, 94 procent geeft aan om de volgende drie jaar opnieuw naar de kust te komen voor een weekend of vakantie”, liet Stefaan Gheysen horen.

Dagtoeristen

Vorig jaar kwamen 655.000 dagjesmensen vanuit Limburg naar de Belgische kust. Wat overeenkomt met zo’n 6 procent van het aantal Vlamingen die naar de kust gaan. De populairste kunstgemeenten voor de Limburgers zijn Oostende, Blankenberge en Koksijde. Vier op de tien Limburgse kustgangers gaat op hotel, een op de drie verblijft in een vakantiewoning en een op vijf overnacht in een vakantiepark.