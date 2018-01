82 en nog elke dag aan de pomp LEON HURKMANS WERKT HALVE EEUW IN TANKSTATION BIRGER VANDAEL

02u32 0 Karolien Coenen Leon Hurkmans bedient graag zijn klanten aan de pomp. Hasselt De 82-jarige Leon Hurkmans is in 2018 begonnen aan zijn vijftigste jaar in zijn tankstation. Aan de Maastrichtersteenweg werkt hij al een halve eeuw 'aan de pomp' en nog steeds klopt hij dagelijks tien uren. "Ik blijf graag bezig en hou van het contact met de mensen."

Net als zijn partner Elisabeth Bloemen komt Leon uit Bree. Op 23 januari 1968 werd bij het tankstation een 'pompist' gezocht en Leon meldde zich. "Dat heeft een jaar of vijf geduurd. Ik werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en zeven op zeven. Toen de firma Trading failliet ging, besloot ik het tankstation over te nemen. Er is hier veel veranderd. Zo hebben we de oliecrisis meegemaakt en we hebben even zwarte sneeuw gezien. De mazoutleveringen (aan huis, voor verwarming, red.) zijn erbij gekomen en we specialiseerden ons in autobanden. Nadien is een shop aan onze zaak toegevoegd. Vier jaar geleden hebben we het station verhuurd en de leveringen van mazout overgegeven. Nu kan je hier enkel nog tanken en ik zorg met plezier voor de bediening"."





Met gevoel voor nostalgie spreekt Leon over weleer. "Toen kon je voor enkele franken een liter benzine of diesel krijgen, al waren er toen niet veel dieselwagens. Een mazoutketel kon je voor 350 euro laten vullen."





Intussen mag Leon wel één dag per week rusten. "Zondag blijven we verplicht binnen", lacht hij, "maar op andere dagen sta ik hier nog steeds van 7 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. We hebben dagelijks tussen 70 en 120 klanten, al is het nu door de wegenwerken wat minder."





De uitbater van het kleine tankstation heeft een familiale band met zijn cliënteel. "De meeste mensen die hier komen, ken ik persoonlijk. Ik weet van velen zelfs of ze graag geholpen worden of gewoon een praatje willen slaan. Vrouwen worden nog steeds graag bediend en als het koud is, blijven sommigen graag in de wagen zitten. We moeten het hebben van die service."





Constant in beweging zijn, is volgens Leon de sleutel van zijn gezondheid. "Mijn boekhouder heeft eens berekend dat ik in al die jaren een 120.000 km heb afgelegd tussen pomp en bureau", lacht hij hartelijk.





"Wanneer er geen volk is, ben ik bezig met de betalingen en de administratie. Elke middag zorgt mijn vrouw, die altijd meehielp en aan mijn zijde stond, dat het middageten klaar staat en in de zomer staan alle deuren open. Dat zijn dingen die me gelukkig maken."





Een minder mooi moment waren de saneringswerken, lang geleden. "Vroeger stopte je honderd frank in de automaat. Soms was de hoeveelheid te groot en gebeurde het dat wat overschot van de brandstof de grond in ging. Dat was toen zo, maar we hebben die schade wel duur betaald. Gelukkig onthoud ik vooral positieve dingen. Zo weet ik alles al vooraleer ik 's avonds de tv aanzet."





De pas 82-jarige man heeft een eindpunt in gedachten voor zijn loopbaan. "Eigenlijk ben ik al van 2000 op pensioen. Ik wil op mijn 85ste stoppen. Hopelijk mag ik die leeftijd op gezonde wijze halen."





Karolien Coenen Een fotokader in de zaak herdenkt het veertigjarig bestaan, dat is gevierd in 2008.