80 jaar geleden stortte brug over Albertkanaal in NU NOG IS 'RAMP VAN HASSELT' VERPLICHTE LEERSTOF VOOR BRUGINGENIEURS TOON ROYACKERS

27 februari 2018

02u57 0 Hasselt Maandag 14 maart 1938 om 8.26 uur 's ochtends gebeurde het onvoorstelbare in Hasselt. De brug over het Albertkanaal was nog maar goed een jaar eerder geopend, maar plots brak hij al in stukken en plofte hij in het water. De ramp van Hasselt is vandaag nog altijd verplichte leerstof voor brugingenieurs. Vanaf volgende maand loopt er ook een tentoonstelling in Het Stadsmus.

"Het is vreemd, maar steeds minder Hasselaren herinneren zich de ramp nog," legt ingenieur Sven Curé uit. "Het is natuurlijk ook al tachtig jaar geleden. En we hadden ook één groot geluk: de tram Hasselt-Genk was net voorbij gereden. De trambestuurder had al een oorverdovend gekraak gehoord, en hij besloot iedereen tegen te houden. Een zeer goede ingeving want even later brak de brug in stukken, en denderde alles in het water. Niemand raakte gewond, maar heel Hasselt kwam wel vol ongeloof naar het spektakel kijken. Hoe kon zoiets nu gebeuren? Goed een jaar eerder was het pronkstuk over het Albertkanaal geopend. Het was een voor die tijd fenomenaal bouwwerk. Weet je dat dit ooit de langste gelaste brug van West-Europa was?"





Ingenieurs kwamen verbouwereerd kijken. Wat kon hier toch fout gelopen zijn? "De kranten schreven dat maar liefst 40.000 mensen zich vanaf de oever vergaapten aan de brokstukken. Dat waren meer kijklustigen dan voor de traditionele Virga Jesse Omgang.





Het idee van sabotage deed al heel snel de ronde. Toch werden alle brokstukken grondig onder de loep genomen door wetenschappers. Uiteindelijk stond de oorzaak vast: de gebruikte materialen en de lastechnieken waren niet geschikt voor deze constructie. Meteen haalde de 'Hasselt bridge' de vakliteratuur. Ingenieurs hebben hier een belangrijke les geleerd. Door het onderzoek en de ervaring na de ramp in Hasselt konden nadien betere bruggen gebouwd worden. Vijf jaar geleden is nog een nieuw wetenschappelijk werk uitgegeven, en ook daarin is nog steeds sprake van 'Hasselt bridge' en de ramp van 1938. Het blijft dus een uiterst belangrijke 'case'."





Sven Curé kon heel wat plannen van het oorspronkelijke bouwwerk vast krijgen. "Het is waardevol om na tachtig jaar eens terug onder de aandacht te brengen wat er toen gebeurd is. Daarom bouw ik een tentoonstelling in het Stadsmus. Naast de plannen, oude foto's en krantenartikels is daar ook een maquette te zien van de brug voor én na de instorting. We leggen ook stap voor stap uit hoe het onderzoek verliep van mogelijke sabotage tot de wetenschappelijke doorbraak die het onderzoek opleverde."





De tentoonstelling loopt van 3 maart tot en met 1 juli 2018 in Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt. De inkom is gratis.