8 jaar cel voor trio dat taxichauffeur in elkaar timmert ZINLOOS GEWELD MOET ZWAAR BESTRAFT WORDEN, STELT RECHTER WOUTER HERTOGS

29 juni 2018

02u39 0 Hasselt Drie Brusselse twintigers zijn veroordeeld tot 8 jaar cel voor het beroven en zwaar toetakelen van een Hasseltse taxichauffeur. De klant en twee vrienden lieten de chauffeur voor dood achter in de hoofdstad. "Dit is zinloos geweld dat zwaar bestraft moet worden", stelt de rechter.

Een hondertal vijzen en 47 titanen plaatjes in het gezicht. Dat was wat taxichauffeer Raphaël Spapen (54) overhield aan wat aanvankelijk een routineklus leek. Zijn werkgever, het Hasseltse Axi Taxi, had op 12 augustus 2016 een oproep gekregen van Jonathan M. die vanuit Bilzen naar Brussel wilde. Bij Axi Taxi hadden ze naar eigen zeggen hun 'beste en liefste' chauffeur erop afgestuurd. De prijs werd op voorhand vastgelegd op 160 euro. De rit met de klant zelf verliep vlekkeloos, maar veranderde in de hoofdstad plots in een nachtmerrie. "De man die in de taxi zat, ging me met een ijzeren staaf of boksbeugel te lijf", vertelde Raphaël nadien. "Ik hoorde het fluiten in mijn hoofd, verloor het bewustzijn. Ik krabbelde weer overeind, herinner me nog drie slagen en dan stopte het. Ik zag niets meer, mijn ogen waren opgezwollen en het bloed spoot uit mijn mond. Wat later zag ik een schim. Ik dacht dat de mannen me opnieuw kwamen aanpakken, maar het was een voorbijganger. Hij bracht me in mijn eigen taxi naar het ziekenhuis." Het trio vluchtte met het geld en de gps die in de taxi bevestigd was.





Niet zo snugger

Een geluk bij een ongeluk: de bewuste klant bleek niet de snuggerste van het land te zijn. Hij had immers met zijn eigen gsm naar het taxibedrijf gebeld, waardoor het niet moeilijk was om hem te identificeren. Zijn twee kompanen konden even later ook opgepakt worden. Een van hen was tussen de feiten en zijn arrestatie nota bene nog betrokken geweest bij de aanval op een treinbestuurder. "Buitensporig geweld dat op geen enkele manier kan verantwoord worden", vatte de rechter de feiten samen. Ook deed het trio bitter weinig moeite om zichzelf behoorlijk te verdedigen. Twee vonden het niet eens de energie waard om naar de rechtbank te komen en werden bij verstek veroordeeld tot 8 jaar. Hun onmiddellijke aanhoudng werd ook uitgesproken.





Zwak verweer

Derde dader Jonathan M., de klant van Raphaël, kwam een dikke maand geleden wél opdagen in het Brusselse justitiepaleis. Zijn verweer was zo mogelijk nog zwakker dan dat van zijn twee afwezige vrienden-geweldenaars. "Ik was die klant, ja, maar ik heb bij aankomst die twee anderen hem zien slaan. Ik had misschien wel de hulpdiensten moeten verwittigen of tussenbeide komen. Maar ik heb geen slag uitgedeeld", klonk het. Een ongelukkige verdediging, aangezien het slachtoffer hem formeel herkende. "Hij heeft de eerste én de meeste slagen gegeven", duidde de taxichauffeur M. ter zitting aan. In het merendeel van de gevallen krijgen beklaagden die verstek laten voor hun proces een strengere straf dan zij die wel aanwezig zijn. Maar in deze zaak kreeg Jonathan M. exact dezelfde straf van 8 jaar gevangenis. De drie hebben een maand om beroep aan te tekenen.