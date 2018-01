750.000 bezoekers voor Winterland 02u42 0

Liefhebbers van Winterland hebben dit weekend een laatste bezoek kunnen brengen aan de kerstmarkt. Vanaf vandaag zal het Dusartplein weer vrij zijn. De 10de editie klokte in één maand af op 750.000 bezoekers. Minder dan andere jaren, maar dat is volgens de organisatie te wijten aan het slechte weer. Tegelijk zijn de solden volop gestart in de Limburgse hoofdstad wat héél wat volk naar het centrum lokte. Al meerdere dagen op rij is het er een probleem om parkeerplaatsen te vinden. Nu Winterland verdwijnt, mindert de drukte weer tijdelijk. (MMM)