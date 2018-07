7 (!) agenten opgetrommeld om oud-kindsoldaat naar rechter te brengen 06 juli 2018

02u45 0 Hasselt Een Nigeriaan (35) is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een bijkomende celstraf van achttien maanden nadat hij op 22 juli 2016 doorsloeg in de gevangenis van Hasselt. De gespierde man was volgens het dossier op zijn negende kindsoldaat. Maar liefst zeven agenten werden opgetrommeld.

De Nigeriaan zou destijds zijn medicatie krijgen in de cel, toen hij zonder enige aanleiding een thermoskan op het hoofd van een cipier sloeg. Vervolgens deelde hij slagen uit aan een tweede cipier en ook twee vrouwelijke cipiers deelden hierna in de klappen. Het was code rood in de cel en een dozijn cipiers sprongen bij. "Na twintig minuten stampen, slaan en bijten kon de man eindelijk geboeid worden", aldus advocate Sophia Lycops, die de burgerlijke partijen verdedigde.





Volgens Lycops was de man al een hele dag erg opgejaagd. "Hij wilde 's morgens bellen, maar had geen belwaarde en klopte dan maar op het toestel. Om 15.20 uur was hij afvoerbuizen in elkaar aan het kloppen en werd hem gevraagd daarmee te stoppen. Om 20.20 uur deden de feiten zich uiteindelijk voor. Twee slachtoffers waren tot het eind van de zomer werkonbekwaam. Een ringvinger van een vrouw werd omgeplooid, zij kon acht maanden niet gaan werken." Advocate Nathalie Goedertier gaf tijdens de behandeling aan dat haar cliënt een zware jeugd heeft gehad: "Hij heeft als kindsoldaat in Nigeria helemaal andere dingen meegemaakt dan wij." Beklaagde zelf ontkende dat meteen: "Ik ben rond mijn negende naar hier gekomen en was nooit kindsoldaat. Wat er hier gezegd wordt, zijn allemaal leugens." Beklaagde kreeg ooit al tien jaar voor slagen en verwondingen. Hij zit momenteel in de cel te Oudenaarde. Op 8 november volgt een heropening der debatten. (BVDH)