66 laagjes kleding op Dikketruiendag 07 februari 2018

02u50 0 Hasselt Heel wat scholen hebben gisteren deelgenomen aan Dikketruiendag. Die dag wordt de verwarming een paar graden lager gezet. Het thema dit jaar was 'Van grijs naar frisgroen'. Daarbij werd de schoolomgeving groen gemaakt om de klimaateffecten op grijze en verharde oppervlaktes tegen te gaan.

In de Freinet Basisschool in Beringen kregen de kinderen de opdracht zoveel mogelijk laagjes kleding aan te trekken. Voor de winnaar hadden de kinderen van het derde kleuterklas een medaille met strijkparels en een trofee uit blokjes gemaakt. De 12-jarige Bo Vermeiren uit de klas van juf Elly kroonde zich tot winnaar. Zij droeg maar liefst 66 laagjes kleding.





Ook in Vrije Basisschool De Kameleon in Sint-Lambrechts-Herk zijn ze heel bewust bezig met het milieu. "Gisteren op Dikketruiendag hebben we onze boom op de speelplaats een eigen hekje gegeven. De boom symboliseert het 'frisse groen in het grijs' en dan is de link tussen het milieu en Dikketruiendag snel gelegd. Leerlingen dronken ook warme chocolademelk en deden bewegingsoefeningen zodat ze het zeker niet koud kregen", vertelt zorgcoördinator Hannelore Binon.





Elders in Limburg was de Dikketruiendag nooit ver weg. Zo droeg het standbeeld van de Hamonter Textielteut in Hamont-Achel subtiel een sjaal. Op Mater Dei in Overpelt werd er dan weer een fotowedstrijd via Instagram gelanceerd rond Dikketruiendag. (BVDH)