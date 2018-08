58 Limburgse kinderen wachten nog op pleeggezin 11 augustus 2018

Hasselt 58 kinderen en jongeren in Limburg zijn nog op zoek naar pleegouders. Dat blijkt uit cijfers van Pleegzorg Limburg.

58 kinderen of jongeren zijn op zoek naar ouders waar ze voor even of voor een langere periode opgevangen kunnen worden, omdat het bij hun biologische ouders tijdelijk niet kan. "Om de wachtlijst weg te werken, mogen mensen zich altijd opgeven", zegt Jana Bens van Pleegzorg Limburg. "We zoeken verschillende soorten gezinnen, en kijken steeds welk kind het best past in welk gezin zodat het voor iedereen goed klikt."





Label 'Pleegzorg stad'

Gisteren kreeg ook Hasselt het label 'Pleegzorg stad' uitgereikt. "Dat betekent dat we mee een tandje gaan bij steken om voldoende pleegouders te vinden", zegt burgemeester Nadja Vananroye. "Nu al hebben we 57 pleeggezinnen die samen 75 kinderen opvangen. Maar we gaan onder meer via het Huis van het Kind extra kandidaten zoeken."





Op de website www.pleegzorgvlaanderen.be/limburg vinden kandidaten alle info om pleegouder te worden.





(RTZ)