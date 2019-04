50 jaar restaurant Figaro in Hasselt: “Mijn gasten? Dat zijn eigenlijk mijn vrienden” Toon Royackers

03 april 2019

19u23 0 Hasselt Vijftig jaar geleden opende Jacques Colemont (73) zijn eerste restaurant in Rapertingen bij Hasselt. Het werd een klassiek Vlaams restaurant waar frieten en mosselen op tafel kwamen. Maar Jacques had ook een opleiding genoten bij sterrenchef Roger Souvereyns. Hij wist dus hoe hij kon toveren met ingrediënten, en hoe hij de juiste culinaire snaar moest raken. Zo verhuisde de zaak stilaan naar de Mombeekdreef, waar hij vandaag nog altijd achter het fornuis staat van de ‘Figaro’. “Mijn gasten? Dat zijn mijn vrienden geworden,” verklapt hij.

Figaro draaide vorig jaar weer vijftien procent omzet dan het jaar voordien. “Stoppen? Helemaal niet,” zegt chef-kok Jacques Colemont. “Waarom zou ik? Ik heb van mijn passie een zaak kunnen uitbouwen. Ik lach en praat met de gasten, en begeleid ze desnoods naar hun auto. Veel mensen ken ik persoonlijk. En vrienden kan je natuurlijk niet missen.”

“Ik heb effectief het geluk gehad om een opleiding te krijgen bij een inspirerend iemand zoals Roger Souvereyns,” blikt de chef terug. “Daardoor trok ik al snel nieuwsgierige klanten aan. Ik wilde ook graag iets bewijzen van wat ik allemaal kon.” In 1975 opende hij zo het restaurant op zijn huidige locatie aan de Mombeekdreef, een mooie doodlopende dreef net ten zuiden van Hasselt. Dat iemand de vijftigste verjaardag van een zaak kan vieren blijft natuurlijk uitzonderlijk. Bovendien werkt Colemont al 15 jaar met dezelfde maître, al 30 jaar met dezelfde tuinman en al 25 jaar met dezelfde chef. Zelfs de afwasvrouw is al ruim 24 jaar voor hem in dienst. “Het geheim? We zijn een hecht team. Ik heb nooit problemen gehad om personeel te vinden. En we delen dezelfde passies. We hebben van onze hobby ons vak gemaakt.”

Koningin Mathilde

De hele zaak staat vol bloemen om de vijftigste verjaardag te vieren. “Als ik er één hoogtepunt mag uitkiezen? Dan toch zeker het bezoek van onze Koningin Mathilde. Zij was hier op uitnodiging van vrouwenorganisatie Markant. Wekenlang had ik het geheim moeten houden, en de nacht voordien had ik amper geslapen. Maar het is een prachtige dag geworden. Minutenlang heeft de Koningin nadien nog met mij nagepraat. Ze heeft hier oprecht en geboeid naar mijn verhaal geluisterd.”

Noma in Kopenhagen

De passie voor het culinaire is nog steeds even hevig. De meest recente culinaire trends blijft Jacques Colemont op de voet volgen. Achttien keer schoof hij al aan tafel bij het internationaal bekende ‘Noma’ restaurant in Kopenhagen. Hij was er bij tijdens de heropening. “Ik heb de ideeën van daar op mijn manier proberen te integreren. Maar ik merk dat de mensen bij ons een voorkeur hebben voor de meer klassieke, Franse keuken. En daar houd ik mij dan ook aan. In mijn vrije tijd ga ik graag naar Noma. Het is iets wat je toch één keer in je leven gedaan moet hebben. Nog een mooi adresje? Epicure in Parijs. Als ik vrij ben, ga ik graag naar daar.” Zijn Champagne voert hij zelf in uit Frankrijk, speciaal voor de Figaro. “De toekomst? Die is mooi. Ik doe wat ik graag doe, en ik zie mijn gasten oh zo graag. En dus blijft de deur open staan.”