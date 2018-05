5.500 bezoekers voor Sage van de Eenhoorn 22 mei 2018

De Sage van de Eenhoorn heeft zondagnamiddag 5.500 jonkvrouwen en ridders naar Abdijsite Herkenrode gelokt voor veertig middeleeuwse activiteiten. Uitblinker was Belgium's Got Talent-deelnemer Piet Kusters, die de hele namiddag zorgde voor pop-upmagie op het neerhof. Ook de pony's, waar de kinderen voor het eerst op konden ringsteken, waren een schot in de roos. "Verbeelding en zelf aan de slag gaan in creatieve workshops en spelletjes, staan voorop. Ver weg dus van swipes, Snapchat en stilzitten. Een vaste waarde in het programma was weer het koekjes versieren. 1.300 koekjes gingen als zoete broodjes de deur uit", vertelt coördinator Ginny Haesevoets. "Anders dan bij andere middeleeuwse festivals, waar kraampjes staan en je naar een toernooi kan kijken, kiest Abdijsite Herkenrode expliciet voor doeactiviteiten. Kinderen kunnen hier vrij spelen en in contact komen met het rijke erfgoed en de natuur", zegt ook schepen van Cultuur Karolien Mondelaers (CD&V). (BVDH)