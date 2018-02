45.113 euro voor klokkenluidster Vera Vrancken 21 februari 2018

02u51 0 Hasselt Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken krijgt een schadevergoeding van 45.113,58 euro van de vroegere politiezone. Dat heeft het arbeidshof in Hasselt gisterenmiddag besloten. Volgens het hof liet de politiezone na om preventieve en curatieve maatregelen te nemen om een groot conflict te ontmijnen. "Het was me nooit om dat geld te doen, ik wou gewoon rechtvaardigheid", zuchtte Vrancken na de behandeling.

De bal in de zaak rond pesten op het werk ging aan het rollen in 2011 met een uitzending van het VRT-programma Panorama. Enkele personeelsleden veegden daarin de vloer aan met politiezone HaZoDi. Vera Vrancken, toen het hoofd van de politie-administratie, was één van hen. Er werden wantoestanden aangehaald, zoals een graaicultuur en vriendjespolitiek.





Het viertal raakte bekend als 'de klokkenluiders' en de zaak kreeg nationale aandacht. Vervolgens diende Vrancken een klacht in tegen voormalig korpschef Michel Beckers, commissaris Rohnny Biets en oud-burgemeester Hilde Claes omwille van pesterijen. Ze noemde onder meer de gebeurtenissen uit 2014, toen Vera Vrancken opgesloten raakte in het politiegebouw.





Veiligheidsadviseu

In april vorig jaar stelde het hof dat beide partijen schuld hadden. HaZoDi had als werkgever een verantwoordelijk en deed te weinig. Met de huidige korpschef is vorig jaar gesproken over de reïntegratie in de vorm van de functie van integraal veiligheidsadviseur, die voor Vrancken open staat. "Dat leverde voorlopig geen resultaat op", liet de advocaat van de huidige politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) Hugo Lamon weten.





Vrancken is sinds 2009 arbeidsongeschikt. "Ze heeft recht op een vergoeding gelijk aan een brutoloon van zes maanden. We vragen een respectvolle behandeling", zei haar raadsman Miskovic tijdens de behandeling. In het arrest stelde het hof dat de gevorderde vergoeding gegrond is. Niet omdat het gaat om een arbeidsongeval, wel omdat er sprake is van een overtreding op de welzijnswet. Vrancken krijgt dus het bedrag van ruim 45.000 euro, gelijk aan een brutoloon van zes maanden. (BVDH)