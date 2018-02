400 keer 'Forza Racing' voor spelers van Racing Genk 14 februari 2018

Forza Racing klonk gisterenavond meermaals uit de kelen van zo'n 400 jeugdige fans van KRC Genk. Ze lieten de alom gekende strijdkreet van Racing horen op het kidsevent dat plaatsvond in Plopsa Indoor. Vijf kinderen van de Genkie redactie, een groep kinderen die leuke en verrassende filmpjes maken over Racing en interviews afnemen met spelers van het eerste elftal, beleefden hun moment de gloire toen ze trainers, technische staf en de 30 spelers van de club mochten voorstellen in het theater van het indoor pretpark. Daarna stonden de kids in lange rijen geduldig aan te schuiven voor een handtekening en selfie met hun favoriete speler(s). Thibaut Cops (9) uit Bilzen was één van hen. "Ik kom speciaal voor Zhegrova. Hij is m'n idool omdat hij veel trucjes met de bal doet. Z'n foto met handtekening hang ik tegen de muur van m'n kamer. Als ik straks in bed kruip en naar z'n foto kijk, ga ik goed slapen", bekende de jonge fan. Het kidsevent anno 2018 werd in een nieuw kleedje gestoken, niet enkel door de inbeng van de Genkie (zo heet ook de mascotte van de club) redactie. Ook konden de kinderen deelnemen aan een spel waarbij ze op zoek moesten gaan naar de cape van de mascotte. Speciaal voor kidsevent bleef Plopsa Indoor langer open dan anders. (LXB)