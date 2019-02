37 rijbewijzen ingetrokken tijdens grootscheepse controles rond Hasselt Toon Royackers

25 februari 2019

19u03 0 Hasselt Afgelopen weekend heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles gehouden op verschillende locaties in de zone. In totaal werden daarbij liefst 37 rijbewijzen ingetrokken. Negen bestuurders bleken trouwens onder invloed van drugs te rijden. Tijdens snelheidscontroles werden nog eens 254 bestuurders op de bon geslingerd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag stelde de politie zich op aan de Verbindingslaan in Diepenbeek. Daar bleken twee bestuurders onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. Twee chauffeurs hadden drugs genomen. Op de Kuringersteenweg in Hasselt legden zes bestuurders een positieve alcoholtest af. Op de Kempische Steenweg in Hasselt mochten nog eens vijf dronken bestuurders hun rijbewijs inleveren. Twee bestuurders waren zelfs niet eens in het bezit van een rijbewijs. Zij probeerden eerst nog te vluchten, maar konden uiteindelijk toch door de politie gevat worden.

In de nacht van zaterdag op zondag waren er controles aan de Wijerstraat in Zonhoven. Daar waren vier bestuurders dronken, terwijl zes bestuurders onder invloed van drugs reden. Eén bestuurder was op pad zonder geldige verzekering. Hij mocht zijn wagen meteen aan de kant laten staan. Op de Steenweg in Diepenbeek waren zeven bestuurders onder invloed van alcohol. In de Grotestraat in Berbroek bij Herk-de-stad liepen tenslotte vier dronken bestuurders tegen de lamp, en was er één onder invloed van drugs.