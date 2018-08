354.094 euro voor jeugdverblijven 17 augustus 2018

Achttien Limburgse jeugdverblijven krijgen van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) in totaal 354.094 euro. Hiermee kunnen uitbaters hun verblijf gericht moderner, gezinsvriendelijker en/of brandveiliger maken voor een breder publiek. Jeugdverblijf Beachclub in Maaseik (11.484 euro) wordt in een nieuw kleedje gestoken. Een grondige renovatie van dakgoten, buitenwanden tot gevels van het verblijf drong zich op. Chiro Kaulille (54.185 euro) in Bocholt bouwt een nieuwe overdekte buitenspeelruimte met berging en ingebouwde vuurhaard. Verder zijn er subsidies voor Kamphoeve Aan de Achelse Kluis in Hamont-Achel (5.164 euro), Vakantiehuis Fabiola in Maasmechelen (89.394 euro), Pexhof I in Meeuwen-Gruitrode (6.914 euro), Speelplein Berkenheim in Heusden-Zolder (14.548 euro), Witteberg in Achel (1.652 euro), De Dries in Niel-bij-As (2.568 euro), JVC Heuvelsven in Dilsen-Stokkem (35.997 euro), Chiro-KSA Heem Tessenderlo-Berg in Tessenderlo (3.318 euro), Scoutslokaal Mastentop Eisden in Maasmechelen (10.779 euro), t Pelterke in Overpelt (11.220 euro), Castel Notre-Dame in Remersdaal (80.403 euro) Kamphuis Akabe in Hasselt (3.446 euro), Biberist in Beverst-Bilzen (10.422 euro), Kampplaats De Start in Neeroeteren (7.600 euro), De Wulp in Hechtel-Eksel (3.800 euro), en Klein Vossen Park in Montenaken (1.200 euro).





(BVDH)