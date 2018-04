349 euro besparing op energiefactuur 24 april 2018

De energieveiling van groepsaankoop Limburg Start Over heeft midden april plaatsgevonden. Verschillende Belgische leveranciers van 100% groene energie streden hierbij tegen elkaar. Inzet van de veiling waren de bijna 16.000 Limburgse huishoudens die zich voor de groepsaankoop hadden ingeschreven. Het bod van energieleverancier Mega kwam met een gemiddelde besparing van 349 euro per Limburgs huishouden als voordeligst uit de bus, voor zowel elektriciteit als aardgas. Een belangrijke reden voor de Provincie Limburg om deze groepsaankoop, georganiseerd door de Europese prijsvergelijker Pricewise, als communicatiepartner te steunen. Limburgse huishoudens kunnen meedoen aan de groepsaankoop tot en met 7 juni 2018 via www.limburgstaptover.be. (BVDH)