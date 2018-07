310.000 euro voor toeristische logies 18 juli 2018

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) geeft 312.432 euro aan negen Limburgse logies-uitbaters. Hij focust met deze investering op structurele verbeteringen, zoals toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen en de aanleg van camperplaatsen.





"Investeringen die vaak niet meteen rendabel zijn", legt hij uit.





Volgens Weyts moet Limburg verder uitgroeien tot een aantrekkelijke toeristische bestemming voor families uit de hele wereld. Kindvriendelijke voorzieningen kunnen daarbij helpen. Zo investeert Weyts in een speelterrein in Vakantiecentrum Thomasbos in Maasmechelen (7.354 euro), in een speeltuin in Camping Natuurlijk Limburg in Voeren (42.895 euro) en in kindvriendelijk sanitair in Vakantiecentrum De Bosberg in Houthalen-Helchteren (42.895 euro). "Hiermee kunnen we voor families echt een verschil maken", zegt Weyts.





Daarnaast komt er ook steun voor investeringen in camperplaatsen en de bijhorende voorzieningen. Zo krijgt Camping Goolderheide in Bocholt (40.975 euro) vijf nieuwe camperplaatsen, hetzelfde geldt voor Camping Natuurlijk Limburg. Weyts investeert ook in inclusieve logies, die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zo steunt Weyts Verblijfspark De Spaanjerd in Kinrooi (42.895 euro) bij het ontwikkelen van een toegankelijke basisketen. Verder zijn er ook nog subsidies voor Sauna Cottage in Diepenbeek (39.514 euro), M Hotel in Genk (42.895 euro), B&B Haspenhoeve in Herstappe (10.114 euro) en vakantiepark Molenheide (42.895 euro). (BVDH)