300 wandelaars voor behoud Groene Delle 04 juni 2018

02u40 0

Zo'n 300 actievoerders namen gisteren deel aan een protestwandeling voor het behoud van de Groene Delle als natuur. De groene long is 100 hectare groot en ligt in de driehoek E313- autoweg, Albertkanaal en het industriegebied in Lummen en Zolder. Onderweg vormden ze een menselijke ketting van 500 meter.





"We stappen door het bos en langs het Koet (de vijver, nvdr.) uit protest tegen de beslissing van de Vlaamse regering om in de Groene Delle 26 hectare vast te leggen voor industrie", vertelden Wilfried Croux en Erik Van den Abeele van het actiecomité dat al 10 jaar vecht tegen de komst van industrie in hun buurt. Hun boodschap en die van de manifestanten gisteren is helder: blijf van de Groene Delle af. Het stond ook te lezen op een groot spandoek. "Alle instanties geven een hoge waardering aan de natuur omwille van de rijke variatie aan fauna en flora", zei Erik van den Abeele. "Het gebied ligt in een groene corridor tussen de Vallei van de Demer en het Kempens Plateau." Met de wandeling wil het actiecomité druk zetten op de politieke partijen. "Met de verkiezingen moeten we het ijzer smeden als het heet is", bekende Croux. "Ook al vechten we 10 jaar voor behoud van de Delle, we gaan door tot ons doel is bereikt." Opvallend hierbij is dat de beslissing om 26 hectare om te zetten naar industrie al is gevallen. Komt de actie te laat? "Dat gevoel hebben we niet", reageren Wilfried en Erik. "We merken een kentering in het denken van de mensen. Door de klimaatverandering beseffen ze dat natuur belangrijk is. Nu nog de regering."





(LXB)