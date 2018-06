3.500 wietplanten in twee weken onderschept 13 juni 2018

Het parket hield gisteren zijn veertiende 'cleanhouse'-operatie. Maar liefst vijftien huiszoekingen leverden drie arrestaties op en de ontmantelingen van plantages in Maasmechelen, Bocholt, Hoeselt, Kinrooi en Sint-Truiden. In totaal gaat het hier alleen al om 1.500 plantjes, waaronder 45 moederplanten. Politie CARMA viel recent ook binnen op negen adressen in de politiezone, ondermeer in Kinrooi. In de Schoolstraat bevond zich in een kelder een opgedoekte teeltinstallatie voor 264 planten. De 47-jarige bewoner is opgepakt. In Geistingen vond de politie 663 lege potten en pakte ze een 48-jarige man op. Op Sweversveld arresteerden de agenten een 51-jarige man en een 40-jarige vrouw en namen ze hun voertuig in beslag. In twee woningen in de Verbindingsstraat in Maaseik werd beslag gelegd op een auto en een motorfiets. In een huis aan Kloosterbempden ging het om een grote som geld. In De Zavel stootte de politie dan weer op een ondergrondse plantage van 160 planten, waar ze een 64-jarige vrouw arresteerde. In de Bleumerstraat trof men 615 wietplanten aan en werd een 35-jarige man opgepakt. Het gaat in totaal om 2.000 planten. (MMM)