28 maanden cel voor Hasseltse phishing-specialist BVDH

09 april 2019

10u55 0 Hasselt De rechtbank van Hasselt heeft een achttal veroordeeld voor hun aandeel in twee phishing-dossiers. Beklaagden ontfutselden de pincodes en bankkaart van enkele slachtoffers en konden zo rustig hun rekeningen plunderen. Een 31-jarige Hasselaar van Turkse origine had een cruciale rol.

De mannen ging ingenieus te werk. In hun mailtjes bedachten ze berichten over bijvoorbeeld een bankkaart die toe was aan vernieuwing of een beveiligingscode die niet werkte. Zo konden ze in het eerste dossier drie keer een som van bijna 5.000 euro buit maken. Voor de tenlastelegging inzake heling worden ze alle vier vrijgesproken. In een tweede dossier schakelde de Hasseltse phishing-specialist enkele connecties in om geld op hun rekening te laten zetten.

De 31-jarige man gaf verstek voor de behandeling van de zaak en krijgt 28 maanden cel. De anderen krijgen straffen tot 16 maanden. Afhankelijk van hun aanwezigheid in de rechtbank met uitstel of effectief. De Hasseltse spilfiguur wordt dit najaar opnieuw in de rechtbank verwacht inzake het proces rond de Houthalense notaris die meer dan vier miljoen verduisterde.