27 maanden cel voor agressieve, stelende Hasselaar Birger Vandael

13 december 2018

17u42 0 Hasselt Een 26-jarige Hasselaar is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 27 maanden. Dat is het opgeteld resultaat van twee vonnissen. In één zaak werd hij beschuldigd voor het aanbrengen van slagen en verwondingen, in de andere zaak stond hij terecht voor diefstal van sigaretten.

Op 3 april dit jaar sloegen de stoppen bij beklaagde door in Houthalen-Helchteren. Hij deelde een slag uit aan een agent van politiezone CARMA en toonde zich weerspannig. Bovendien had hij ook zijn eigen partner aangepakt. Zij had daarvan aangifte gedaan via het noodnummer. Voor deze feiten krijgt hij twaalf maanden cel en een boete van 800 euro. Aan twee inspecteurs – een 26-jarige Genkenaar en een 49-jarige Genkenaar - van de politie moet hij respectievelijk 150 en 250 euro schadevergoeding betalen.

Op 5 april dit jaar sloeg hij toe in Hasselt. Aan het station vroeg hij een vrouw om een sigaret en toen hij er één kreeg, vroeg hij er nog meer. Toen het slachtoffer weigerde, werd ze vervolgens verbaal en fysiek belaagd. Beklaagde sloeg de vrouw herhaaldelijk met de vuisten, overal waar hij haar raken kon. Pas toen de vrouw viel, stopte hij met de slagen. Hij krijgt voor deze feiten vijftien maanden cel en een boete van 800 euro.