27 dode eenden door hittegolf 23 juli 2018

In het kanaal Bocholt-Herentals in Neerpelt dreven afgelopen weekend maar liefst twintig dode eenden. Een heel pak andere dieren waren ziek en werden opgehaald door het natuurhulpcentrum. Later stierven er nog zeven. "Het gaat om botulisme, een giftige bacterie die ontstaat bij stilstaand water bij warme temperaturen", leggen ze bij het natuurhulpcentrum uit. "Drie medewerkers vertrokken naar Neerpelt, gewapend met schepnetten, eendenkorven en twee kajaks. Ter plaatse konden we via fietsers, wandelaars en enkele vissers al enkele dode eenden vinden. Hoe meer richting Overpelt, hoe meer slachtoffers er werden ontdekt. Over de gehele afstand werden 20 dode eenden uit het water gevist. Verder werden 8 eenden met duidelijke kenmerken van botulisme levend uit het kanaal gehaald. 1 van de levende had 4 piepjonge kleintjes rond zich zwemmen en ook deze werden na veel heen en weer kajakken meegenomen."





Uiteindelijk konden slechts zeven vogels waaronder de vier kuikentjes gered worden. "Wie de komende dagen nog dode watervogels aantreft of watervogels met verlamde poten en vleugels neemt best zo snel mogelijk contact op met het Natuurhulpcentrum. Het is belangrijk om kort op de bal te spelen om zo de botulismeverspreiding in te dijken. In noodgeval kan de brandweer ook extra water pompen in plassen waar botulisme opduikt om zo voor extra zuurstof in het water te zorgen." (MMM)