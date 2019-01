24 maanden cel nadat schrijffout op doktersbriefje inbreker verraadt Birger Vandael

17 januari 2019

11u57 0 Hasselt Een 44-jarige man uit Tongeren is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden. Beklaagde ging lopen met doktersbriefjes, maar liep op klungelachtige wijze tegen de lamp: hij spelde op één van de gestolen doktersattesten immers Bromazepam verkeerd.

De veertiger liep in januari 2016 tegen de lamp. Hij bleek eerder ook al in het bezit te zijn van heroïne en heeft ook de diefstal van een Opel Kadett in de zomer van 2015 op zijn kerfstok. Daarnaast liep hij geregeld rond met verboden wapens, zoals een zelfgemaakt steekmes. De rechtbank beveelt in het vonnis de doorhaling van de doktersattesten. Beklaagde dient ook een boete te betalen van 200 euro en staat in voor de gerechtskosten, die in totaal 1.337,28 euro bedragen.