22-jarige spoot Whisky in alvorens Ontwenningskliniek binnen te stappen DSS

28 november 2018

17u27 0 Hasselt De Tongerse strafrechter dacht alles al gezien te hebben, maar iemand die rechtstreeks Whisky in zijn aderen spoot was nieuw voor de man.

De 22-jarige Hasselaar stond terecht voor een diefstal in een ijssalon in Hoeselt en een woninginbraak. De jongeman herinnerde zich niets van de feiten omdat hij naar eigen zeggen onder invloed was van verdovende middelen. Hij zit momenteel al in de cel voor andere feiten. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt over een zeer zwaar drugsprobleem beschikt en dat hij zich dringend moet laten helpen. Er is niet wat zijn cliënt niet neemt, sterker nog hij verlegt de grenzen van het misbruik van verdovende middelen op een ongeziene manier.

Katarsis

Zo spoot hij zichzelf in met Whisky, nog voor hij zich moest aanmelden bij Katarsis, een revalidatiecentrum voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met problemen rond illegale drugs, al dan niet in combinatie met alcohol en/of medicatie. Zelfs daar werd hij geweigerd. De procureur vroeg dat de man zich residentieel liet opnemen voor zijn probleem. Ook zijn advocaat stemde daarmee in. De strafrechter wikt en beschikt op 12 december van dit jaar.