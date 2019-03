21 pop-upparkjes maken centrum van Hasselt groener Toon Royackers

15u45 0 Hasselt Hasselt krijgt er vanaf dit jaar 21 kleine parkjes bij in het stadscentrum. Eigenlijk gaat het om kleine containers die gevuld worden met natuur. Het doel: de binnenstad weer groener en gezelliger maken, en de opwarming tegen gaan.

“Het is bekend dat op warme zomerdagen een hitte-effect speelt in onze steden,” zegt schepen van Leefmilieu Joost Venken (Groen). “Het vele beton en de dichte bebouwing slaan de warmte op, en geven ze langzaam weer af. Het verschil kan zelfs zes graden bedragen met het buitengebied. En dat terwijl wat extra groen voor voldoende afkoeling kan blijven zorgen. De vergroening van onze binnenstad in Hasselt is dus echt nodig, ook voor de mens.”

De natuur en de dieren profiteren mee, want de bakken helpen de biodiversiteit in stand houden. Het eerste pop-up park werd vrijdagochtend geïnstalleerd aan de Sint Hubertuskerk in Runkst. “Ook aan de kathedraal in de binnenstad is er één gepland. Waar de 19 overige pop-up parkjes komen mogen de inwoners zelf beslissen. Via www.hierbloeitietsmoois.be kunnen ze hun suggesties ingeven.”