21 mobiele containers kleuren centrum groen

Een schets met mogelijke invullingen van de containers. Hasselt De komende drie jaar zullen er in Hasselt 21 mobiele ecosystemen worden geplaatst. Dat zijn mobiele (en tijdelijke) containers, gevuld met bomen en planten die als het ware als een pop-upparkje zorgen voor meer groen. "Gedurende het hele project zullen bewoners actief betrokken worden bij de selectie van eventuele locaties en het beheer van deze nieuwe stadsnatuur", kondigt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) aan.

De Vlaamse Overheid lanceerde eerder dit jaar het nieuwe subsidiekanaal van thematische stadsvernieuwingsprojecten waarbij het op zoek ging naar kleinschalige en vernieuwende projecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen. De Vlaamse regering opende met het thema 'Groen in de Stad' om een antwoord te bieden op de veelvuldige bebouwing én verharding van onze publieke ruimte. Hasselt was één van de laureaten bij deze oproep en krijgt daarom een subsidie van 225.000 euro van de Vlaamse Overheid.





Eerste in Vlaanderen

Met dat geld kan Hasselt werk maken van het idee om binnen de grote ring meer groen in te brengen. "Het pop-up idee sprak ons hierbij aan. En zo zijn we na enkele brainstorms uitgekomen bij ons vernieuwend idee", oppert schepen voor groen Valerie Del Re (sp.a). Er komen dus 21 containers van ongeveer 6 meter bij 2,5 meter die een combinatie bevatten van groene en sociale elementen. De containers verschijnen op verharde, grijze, onaantrekkelijke plekken waar pas later een heraanlag kan plaatsvinden. Elk jaar zullen er zeven dergelijke containers vervaardigd, beplant en geplaatst worden. "In het buitenland bestonden al gelijkaardige initiatieven, wij zullen dit als eerste in Vlaanderen uittesten", oppert Del Re. (BVDH)