21-jarige bestuurder ramt politievoertuigen tijdens alcohol- en drugscontrole in Hasselt Toon Royackers

04 maart 2019

15u58 4 Hasselt In de nacht van zaterdag op zondag heeft een 21-jarige bestuurder uit Oudsbergen twee politiewagens geramd, tijdens een alcohol- en drugscontrole in Hasselt. De jongeman gaf plots plankgas toen agenten hem aan de kant wilden zetten. In totaal werden tijdens de politieactie liefst vier mensen opgepakt.

Verschillende politieploegen gingen zondagochtend meteen achter de vluchtende bestuurder aan. Even verder zette de jonge brokkenpiloot zijn wagen plots aan de kant, en sloeg hij te voet op de vlucht. Ook een passagier sprong uit zijn auto en rende te voet weg. Zowel de 21-jarige man uit Oudsbergen als de 21-jarige vrouw die bij hem zat, werden uiteindelijk toch gevat. De bestuurder was duidelijk onder invloed van alcohol en drugs. Hij had tevens een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. De jongeman werd gedagvaard via de procedure van snelrecht, en zal zich over enkele weken voor de rechtbank moeten verantwoorden. Zijn voertuig is in beslag genomen.

Nog tijdens de actie weigerde een bestuurder van 28 jaar uit Peer een ademtest of bloedproef af te leggen. Hij werd prompt bestuurlijk aangehouden voor openbare dronkenschap. Een 19–jarige passagier uit Genk viel de politiemensen verbaal aan. Hij werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. In totaal werden er tijdens de actie ruim tweehonderd bestuurders gecontroleerd. Toen rijbewijzen zijn voorlopig ingetrokken.