21 bestuurders rijden onder invloed tijdens controles Toon Royackers

04 februari 2019

15u59 0 Hasselt De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft afgelopen weekend verkeerscontroles gehouden in Halen en Hasselt. 21 bestuurders bleken onder invloed van alcohol of drugs te rijden. Verschillende bestuurders bleken bovendien niet in orde met het hun boorddocumenten.

Aan de Staatsbaan in Halen werden 217 bestuurders aan de kant gezet. Zeven van hen bleken onder invloed van alcohol te rijden. Nog eens twee bestuurders hadden drugs gebruikt. Eén van hen had bovendien zijn wagen niet meer laten keuren, en hij reed nog rond zonder verzekering. Zijn wagen werd meteen getakeld. Het rijbewijs van de man werd ingetrokken. De politie betrapte bij de actie twee personen die gebruikershoeveelheden drugs op zak hadden. Eén bestuurder reed verder rond, ondanks zijn rijverbod. Zijn wagen werd door de politie in beslag genomen. Aan de Kuringersteenweg in Hasselt controleerde de politie 132 bestuurders. Tien bestuurders bliezen daar positief bij een alcoholtest, één was onder invloed van drugs en een laatste bestuurder had zowel drugs als te veel alcohol gebruikt.