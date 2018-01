20 maanden geëist voor steekpartij aan station 31 januari 2018

Een messentrekker riskeert 20 maanden cel voor een vechtpartij aan het station van Hasselt, op 25 september 2015. Toen haalde de beklaagde zijn mes boven en stak hij het slachtoffer drie keer. "Het slachtoffer hield hier weinig aan over, maar dat had anders kunnen aflopen. Beklaagde geeft verstek, maar gaf tijdens het onderzoek al toe dat hij het mes getrokken had om het slachtoffer af te schrikken. In het trek- en duwwerk dat hierop volgde, zou hij dan per ongeluk de steken hebben uitgedeeld. Het slachtoffer zelf herinnert zich niet veel meer. Gelet op het strafregister vorder ik een celstraf van twintig maanden en een boete van 1.200 euro", zei de procureur. Vonnis op 27 februari.