2.500 studenten op grootste Limburgse bachelorbeurs DSS

13 februari 2019

14u02 0 Hasselt Met 130 standhouders, 2500 studenten en 300 HR-begeleiders werd het Jobevent van Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg dinsdag opnieuw een topeditie. De vraag naar hooggeschoolde profielen blijft groot op de arbeidsmarkt, dat merkt ook de VDAB. Zij noteren een grote vraag in de sectoren van de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening.

“Op de grootste bachelorbeurs van Limburg krijgen de laatstejaarsstudenten van PXL maximale kansen om een eerste job te vinden. Door kwaliteitsvol onderwijs in samenwerking met bedrijven en organisaties aan te bieden levert de hogeschool een diploma af dat gegeerd is op de arbeidsmarkt. Hiervan getuigt het aantal aanwezige bedrijven op het Jobevent dat dit jaar aan zijn twaalfde editie toe is. Daarnaast is het een unieke kans voor alle studenten om goede contacten te leggen voor het vinden van een stageplaats of een bijverdienste als jobstudent of werkstudent”, vertelt algemeen directeur van Hogeschool PXL, Ben Lambrechts.

Fundament

“Voor de Limburgse arbeidsmarkt blijft een goede doorstroming van afgestudeerden naar het professionele werkveld van cruciaal belang. Het is daarom belangrijk om oplossingen te vinden voor de knelpuntberoepen. Succesvolle bedrijven die geen geschikte medewerkers vinden, dreigen hun groei en momentum te verliezen. Voka – Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt die doorstroming met hr-ondersteunende projecten als Welt, maar promoot ook de STEM-opleidingen in het secundair onderwijs via de FIRST LEGO League, een samenwerking met Confederatie Bouw Limburg. Studenten en afgestudeerden vormen een belangrijk fundament voor het succes van onze Limburgse economie”, besluit Vokabaas Johann Leten.