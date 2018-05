14 pv's bij controle dag- en nachtwinkels 02 mei 2018

Bij verschillende controles op dag- en nachtwinkels in Hasselt en de omliggende gemeenten heeft de politie 14 pv's opgemaakt. In alle gemeenten van de politiezone werden er controles uitgevoerd. In totaal werden er 23 verschillende zaken gecontroleerd. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde 13 processen-verbaal op voor inbreuken op de openingsuren en prijsaanduidingen. Daarnaast werd er een pv opgesteld voor de verkoop van grinders, een toestelletje om cannabis te vermalen. Slechts een handvol van de 23 gecontroleerde zaken was volledig in regel met alle wetgeving. (MMM)