1000 Japanse honden kleuren Japanse tuin 09 april 2018

02u38 0

In de Japanse tuin kwam afgelopen weekend veel volk over de vloer. Dat kwam niet door de kerselaars of koi's, maar vooral door de Japanse honden die er in de kijker liepen. Zo'n 1.000 honden daagden op tijdens het weekend, dat één keer in het seizoen voorbehouden is voor Japanse honden. Henk Fleuren liep met Yoshi, een Japanse Akita, aan de leiband. "Het ras is bekend van de film Hachiko, met een Akita in de hoofdrol", zegt hij. "Ik hou van Japanse honden. Een Akita is eigenwijs, maar trouw."





Hanneke Swinnen kuierde door de tuin met Mila. "Het is een Amerikaanse hond die afstamt van een Akita", vertelt ze. De opbrengst van het weekend is bedoeld om in de tuin een standbeeld van Hachiko te plaatsen. "Het zou er binnen vier jaar moeten staan, dan bestaat de tuin 30 jaar", aldus Philippe Meert van de Inu crew, die het hondenweekend organiseerde. (LXB)