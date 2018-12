100 dagen zonder alcohol eindigt met aanranding Birger Vandael

10 december 2018

11u15 0 Hasselt Een 25-jarige Hasselaar is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel voor de aanranding van de eerbaarheid bij een Genkse vrouw en haar partner. De feiten werden gepleegd tijdens een avondje uit net nadat de man zich in het kader van een uitdaging honderd dagen van alcohol onthouden had.

Op 22 mei 2016 liep het helemaal mis bij beklaagde. Die nacht liep het koppel omstreeks 2.45 uur langs de Slachthuiskaai te Hasselt toen de man plots slagen kreeg op zijn hoofd. De vrouw werd langs achter vastgegrepen ter hoogte van haar borsten door de man die later als beklaagde werd geïdentificeerd. Toen haar vriend probeerde de vrouw los te wrikken, kreeg hij opnieuw slagen. Beklaagde ging vervolgens wederom achter de vrouw aan en betastte haar opnieuw aan haar borsten en ter hoogte van de schaamstreek. Het slachtoffer kon zich uiteindelijk losrukken en nam samen met haar vriend de vlucht. Toen beklaagde zag dat de man telefoneerde, ging hij zelf ook lopen.

Beklaagde gaf op het politiekantoor toe dat hij een jongen had geslagen en een meisje betast. “Normaal doe ik zoiets niet”, stamelde hij. In de rechtbank wist hij amper nog iets over de zaak te vertellen. De rechtbank oordeelt dat de feiten te erg zijn om voor een opschorting in aanmerking te komen. De twintiger moet zich laten begeleiden en wordt bovendien ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan de burgerlijke partij moet hij 1 euro provisioneel voor de materiële schade en 2.500 euro voor morele schade. Ook de rechtsplegingsvergoeding van 780 euro is voor zijn rekening.