1.500 everzwijnen afgeschoten 01 februari 2018

In 2017 schoten jagers in Vlaanderen 1.404 everzwijnen dood, voornamelijk in de Limburgse bossen. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Natuur en Bos.

Het gaat om een stijging met meer dan 500 dieren in vergelijking met 2016, toen er 870 zwijnen werden geschoten tijdens de jacht. "Maar de schade is zeker niet minder geworden", aldus de Boerenbond. "In de winter is er schade aan de weiden, in het voorjaar ook aan de gewassen. "Er wordt soms wat lacherig gedaan over die paar zwijnen in Limburg, maar dit toont aan dat het een niet te verwaarlozen probleem is." De Boerenbond pleit voor een officieel meldpunt voor schadegevallen bij landbouwers en particulieren. "Maar dat is er momenteel niet en daarom is het niet eenvoudig om een zicht te krijgen op de averij die de dieren in werkelijkheid aanrichten. Bovendien worden de benadeelden ook niet vergoed, omdat everzwijnen een bejaagbare diersoort zijn. Ofwel moet er een drastische beperking komen van de populatie of een echte schadevergoeding." (MU)