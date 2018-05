"Zwemmen naast familie bevers: kicken" HASSELAAR MAAKT 'BEESTIGE' DOCUMENTAIRE IN ARDENNEN MARCO MARIOTTI

23 mei 2018

02u51 0 Hasselt Frederik Thoelen (32) heeft een jaar lang een beverfamilie in de Ardennen gevolgd en maakte er een indrukwekkende film over. De Hasselaar kon zelfs beelden schieten aan de binnenkant van de beverburcht, nooit eerder gedaan in ons land.

Frederik Thoelen is er als eerste Belg in geslaagd beelden te maken aan de binnenkant van een beverburcht in ons land. Dat deed hij in de regio van Houffalize waar hij de dieren een jaar lang volgde. Het resultaat: De film 'Bevers met een Masterplan.' "Het is zo fascinerend om die bevers aan het werk te zien", vertelt hij. "Knaagdieren van twintig kilo die een klein beekje helemaal doen veranderen door een dam te bouwen. Je krijgt dan poelen waar kikkers, vissen en vogels op afkomen. Ze veranderen onbewust de hele biotoop, enkel omdat ze hun eigen burcht willen bouwen én beschermen. Ze bouwen hun ingang onder water waardoor de vos er niet bij kan. De dam is hoog genoeg zodat in de winter énkel het wateroppervlak aanvriest. Hun takkenreserve blijft koel én bereikbaar, een soort 'onderwaterfrigo'. Zo intelligent allemaal."





Kicken

Nog maar drie weken geleden kon Thoelen met een camera letterlijk in de burcht filmen. "Ik zakte met mijn hand voorzichtig door een verluchtingsgat en op mijn schermpje zag ik plots één bever zitten. Ik ben roerloos blijven hangen en heb zo een half uur gefilmd. Unieke beelden, volgens mij nog nooit gemaakt in ons land. Noodgedwongen heb ik de film moeten hermonteren, maar die beelden zijn zo uniek dat ik niet anders kon." Soms kon Frederik wel héél dichtbij de dieren komen. "' s Nachts zat ik dan in het ijskoude water met een speciaal pak aan en maakte ik onderwaterbeelden. Het gebeurde dat ze dan zelfs door mijn benen zwommen, of dat ik omringd was door de hele familie. Een stuk of vijf bevers om je heen, dat is gewoon kicken."





Thoelen volgde in 2015 ook al een familie dassen in de Voerstreek en al jaren filmt hij voor het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, maar daarnaast is het zijn missie om de burgers bewust te maken van de pracht van onze lokale natuur. "We beseffen te weinig hoe mooi het wild in eigen land is. De vijf belangrijkste wilde dieren uit Afrika opsommen is voor velen geen probleem. Sind 2000 is de bever gelukkig helemaal terug, maar we staan daar te weinig bij stil." Thoelen geeft al geregeld lezingen en hoopt ook de bever te laten kennismaken met de rest van Vlaanderen. "Wie interesse heeft in een filmavond mag mij altijd contacteren", besluit hij. De film werd dinsdag aan een uitverkochte zaal getoond in Euroscoop Lanaken.





Meer info via www.wild-things.be