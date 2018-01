"Zijn gedrag was verkeerd, dat beseft hij zelf" AUTOMOBILIST (56) BLIJFT AANGEHOUDEN NA VLUCHTMISDRIJF AAN WINTERLAND BIRGER VANDAEL EN MARCO MARIOTTI

02u36 0 Mine Dalemans De drie bezoekers van Winterland werd op het zebrapad aan de Koning Boudewijnlaan in Hasselt van de weg gemaaid. Hasselt De 56-jarige automobilist uit Diepenbeek die vorige week zaterdag in Hasselt drie bezoekers van Winterland van de weg maaide, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. "Mijn cliënt beseft dat wat hij gedaan heeft niet door de beugel kan", zegt advocate Vanessa Penninger. "Hij is bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen."

Bij een ongeval aan de Koning Boudewijnlaan vorige week zaterdag kort na 20 uur liepen een 26-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Berlare en een 27-jarige vrouw uit Gent verwondingen op. De man was er het ergste aan toe: onder meer zijn oogkas was op meerdere plaatsen gebroken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar intussen is zijn toestand stabiel.





Kort na de feiten vond de politie in de Hasseltse stationsbuurt het beschadigd voertuig van de verdachte terug. Hijzelf zat in een café. De man had duidelijk gedronken en kon tijdens het verhoor maar weinig vertellen. "In de raadkamer was hij ontzettend aangeslagen. Daarnaast is hij ook ongerust wat betreft de slachtoffers."





De bestuurder is een alleenstaande man, die samenwoont met zijn twee broers. Beiden zijn hulpbehoevend. Normaal gezien staat de verdachte in voor de zorg van zijn broers. Zelf heeft hij geen makkelijke periode achter de rug. Enkele maanden geleden kreeg hij een herseninfarct. "Hiervoor neemt hij medicatie, maar het is niet gemakkelijk voor hem. Hij voelt dat infarct in zijn hoofd, met een depressie tot gevolg. De zware medicatie in combinatie met alcohol is een zeer gevaarlijke mix. Hij wist zelf ook niet welke gevolgen die mix zouden hebben. Uiteraard heeft hij een flinke bolwassing gekregen omdat hij achteraf weer op café gegaan is. Hij weet hier niet veel meer over en was te ver weg. Hij wist wel dat hij iets geraakt had, maar door zijn toestand was hij niet eens in paniek zoals je dat zou verwachten in die situatie", aldus de advocate.





Marco Mariotti De jongeman uit het Oost-Vlaamse Berlare knalde tegen de voorruit van de wagen.

Al eerder veroordeeld

In het verleden werd de man al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij moest toen medische testen afleggen, maar door zijn toestand bleek het niet evident om zijn rijbewijs terug te krijgen. "Hij heeft niet de intentie om terug achter het stuur plaats te nemen en beseft dat de gebeurtenissen gevolgen zullen hebben voor zijn toekomst als bestuurder", geeft Penninger nog mee.





De man wordt nu beschuldigd van dronken rijden, onopzettelijke slagen en verwondingen en vluchtmisdrijf. Behalve een levenslang rijverbod riskeert hij ook een celstraf tot drie jaar en een boete van 40.000 euro.