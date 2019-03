“Ze moéten weten wie hun vader was”: Da Rick neemt zonen Da Boy Tommy mee het podium op tijdens ‘I Love the 90's’ Dirk Selis

04 maart 2019

11u11 0 Hasselt ‘I Love the 90's’ stelt voor: Da Rick & Da Boy Tommy! Niet meer dan logisch, want het legendarische duo speelde destijds de zalen plat. Maar ook opvallend, want Tommy overleed zes jaar geleden na een verkeersongeval. Toch zal hij er zijn: met zijn muziek, én met zijn zonen Pieter en Jasper op het podium. “Zij moéten weten wie hun vader was”, zegt mama Ann.

Eind jaren negentig was DJ Da Boy Tommy — Tommy Debie — niet meer weg te denken, met populaire hits als ‘Halloween’, ‘Candyman’ en ‘Full Moon’. Hij wordt gezien als de grondlegger van de ‘jumpstyle’, en omschreef zijn eigen nummers ook als ‘jumperkes’.

Maar in november 2012 verloor Tommy op de afrit van de E40 in Nieuwpoort de controle over het stuur. Zijn wagen ging aan het slippen en botste enkele tientallen meters verderop tegen een verlichtingspaal. De brandweer moest Tommy uit zijn verhakkelde Toyota Yaris bevrijden, waarna hij met levensbedreigende verwondingen overgebracht werd naar het ziekenhuis. Enkele maanden later, op 24 februari 2013, overleed hij daar op 36-jarige leeftijd.

Het is zwaar geweest na het overlijden van Tommy, en mijn zonen hebben zeker al een ‘rugzakske’ te dragen. Maar ik ben fier dat we nog steeds positief in het leven staan Ann Duerinckx

Tommy liet zijn vrouw Ann Duerinckx (45) en zoontjes Jasper (12) en Pieter (9) achter. Een zware klap voor het gezin. Zes jaar later stellen ze het goed, maar Tommy is natuurlijk nooit ver weg. “En ik wil ook dat Pieter en Jasper weten wie hun vader was”, vertelt Ann. “Ik draai regelmatig muziek uit de jaren negentig, dus ze kennen ook de hits van Tommy. Ja, het is zwaar geweest na zijn overlijden en mijn zonen hebben zeker al een ‘rugzakske’ te dragen. Maar ik ben fier dat we nog steeds positief in het leven staan. Pieter en Jasper gaan nu mee het podium op voor de set van Da Rick tijdens ‘I Love the 90's, en daar kijken ze geweldig naar uit. Ze hebben trouwens de muziekmicrobe van hun vader overgenomen: ze komen nét terug van muziekkamp. (lacht)”

Hommage met Da Rick

Jasper en Pieter mogen dus het podium op met Da Rick, met wie ze een hommage aan hun vader zullen brengen. “Het publiek ging destijds door het dak wanneer we ‘Candyman’, ‘Kol Nedra’, ‘Full Moon’, of de legendarische tracks ‘Rumble’ en ‘Attention’ brachten”, vertelt Da Rick. “Ik mis mijn maatje nog altijd wanneer ik aan het draaien ben. Maar wat is er mooier dan een muzikaal eerbetoon? Samen met een bomvolle Ethias Arena springen op die geweldige retro jump-tracks die iedereen kent?”, besluit hij geëmotioneerd.

‘I Love the 90's’ vindt plaats op zaterdag 13 april in de Hasseltse Ethias Arena. Naast ‘Da Rick celebrates Da Boy Tommy’ staan ook onder anderen 2Fabiola, Vengaboys en DJ Sash op de affiche. Meer info op www.ilovethe90s.be.