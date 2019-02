“Wil het parket aub voortmaken! Een man zijn eer en carrière staan op het spel” Lode Vereeck vecht voor zijn politiek leven Dirk Selis

26 februari 2019

22u05 0 Hasselt Open Vld-senator Lode Vereeck, naar wie een onderzoek loopt naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes, vecht voor zijn politiek leven. Hij stelde dinsdag in de Senaat zijn nieuwe boek ‘De Taksjager’ voor. De aanwezigheid van tal van toppolitici en professoren deed Vereeck zichtbaar goed.

Op maandag 8 oktober, slechts een week voor de gemeenteraadsverkiezingen breekt de hel los voor professor en politicus Lode Vereeck. Het parket van Limburg heeft een onderzoek naar hem geopend na een aangifte van de Universiteit Hasselt. Hij zou mogelijk grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben tegenover studentes. De UHasselt zou in mei een eerste melding over Vereeck hebben ontvangen van een Spaanse studente over feiten van 12 jaar geleden. De voorbije maanden zouden daar nog drie meldingen zijn bijgekomen van twee oud-studenten en van een medewerkster waarmee Vereeck nauw heeft samengewerkt. Het zou niet gaan over fysiek grensoverschrijdend gedrag maar over grensoverschrijdend taalgebruik.

Vanaf dan is de economieprofessor loslopend wild. Zijn eigen partij reageert voorzichtig en Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vraagt hem om zich terughoudend op te stellen in afwachting van het onderzoek. Maar Lode Vereeck bijt van zich af. “Een afrekening uit academische hoek, door een hooggeplaatste met een (katholieke) partijkaart: dat zit volgens Lode Vereeck achter de aantijgingen. De UHasselt ontkent elke vorm van lekken. Lode Vereeck geraakte alsnog verkozen en wordt over drie jaar schepen in Diepenbeek. Maar nu nadert de deadline voor de federale en Vlaamse verkiezingslijsten en het ziet het naar uit dat het parket niet meteen van zin is om met resultaten te komen.

Duistere krachten

Mr. Luc Delbrouck, de raadsman van Vereeck: “Dat het parket toch zou willen voortmaken. Wij willen niet liever dat de feiten aan het licht komen. Dan kan Lode voort met zijn leven. Want als blijkt dat hij onschuldig is, maar omwille van timing niet aan de verkiezingen kan deelnemen, is de man zijn carrière wel om zeep. En dat is nu net waar sommige duistere krachten op uit zijn. Wie dat zijn, daar ben ik voorlopig nog niet achter, maar dat de timing en de aard van de aanklacht op zijn minst vreemd zijn, staat als een paal boven water”

Dead Man Walking

Is een persconferentie in de Senaat dan een voorbeeld van terughoudend gedrag? Limburgs open VLD voorzitter Mark Vanleeuw: “Bij mijn weten is Lode Vereeck nog steeds een economieprofessor. En voor zover ik weet, durven proffen nogal eens een boek te schrijven. Dus wat mij betreft is er niets aan de hand. Voor de rest schaar ik mij achter het partijstandpunt dat Lode vraagt om zich terughoudend op te stellen in afwachting van het onderzoek.” In de wandelgangen van de Melsenstraat is echter te horen dat Verreeck een “dead man walking” is.

Transactietax

Over het boek dan. Vereeck wil een unieke transactietax oprichten. Een belasting die alle andere belastingen en verplichte sociale bijdragen van alle overheden in dit land vervangt door één enkele taks van 1,216 procent per transactie. Vereeck benadrukt dat de unieke transactietaks komaf maakt met de belastingbrief en met alle fiscale uitzonderingen, aftrekposten en achterpoortjes. Vandaag beschikken wij over de technologie om zo’n unieke taks te realiseren, vervolgt hij. Via een taksrekening, die gekoppeld is aan elk financieel instrument waarmee betalingen of overdrachten gebeuren, wordt de belasting automatisch en bevrijdend doorgestort aan de fiscus. Belastingbrieven behoren daardoor tot het verleden.

Bitcoin

Voor de auteur staat de unieke transactietaks garant voor een volledige financiering van de overheid. Ook de vrees dat de geld- en kapitaalmarkten zullen opdrogen is ongegrond, want de bestaande belastingen op geld- en kapitaaltransacties worden afgeschaft. Fraude is zo goed als onmogelijk en belastingontwijking (bijvoorbeeld door ruilhandel of fusies van ondernemingen) loont niet. “Doordat niet alleen inkomen en consumptie, maar ook vermogensverrichtingen belast worden, is de unieke transactietaks progressief en rechtvaardig”, maakt hij zich sterk. Volgens Vereeck kan de taks ook probleemloos toegepast worden op betalingen met cryptomunten zoals de bitcoin.

Lode Vereeck, “Taksjager. Op zoek naar een fiscaal ideaal”, Uitgeverij Vrijdag, telt 192 pagina’s en kost 19,95 euro.