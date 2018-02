"Wij zijn er voor elkaar. Op én naast het veld VOETBALCLUBS ORGANISEREN BENEFIET VOOR ZIEKE JEUGDSPELER XAVIER LENAERS

12 februari 2018

02u25 0 Hasselt Voetbalclubs Zonhoven VV en Racing Hades uit Kiewit hebben zaterdag de krachten gebundeld voor Jorgo Stathis. De 8-jarige speler verblijft sinds augustus in een steriele kamer in het ziekenhuis, waar hij behandeld wordt voor leukemie. Voetballen zit er dus al even niet meer in, maar de clubs zijn hun speler niet vergeten. "Het gaat bij ons om meer dan enkel voetbal."

Jorgo droeg drie jaar lang het shirt van Zonhoven VV, maar maakte vorig jaar de overstap naar het naburige Racing Hades in Kiewit. Maar voor hij daar de pannen van het dak kon spelen, kreeg Jorgo een zware diagnose: leukemie. En sinds afgelopen zomer verblijft hij voor zijn behandeling in Leuven. Maar de zowat 180 jeugdspelers van zijn beide clubs zijn Jorgo niet vergeten, en dat lieten ze zaterdag zien tijdens een benefietactie voor hem. Een benefietactie in de vorm van acht voetbalwedstrijden: vier bij Zonhoven VV en vier op de velden van Racing Hades. Een ticket kostte deze keer 5 euro, in plaats van 3 euro. En ook een deel van de kantine-inkomsten gaat naar Jorgo. "We hopen samen zo'n 2.000 euro in te zamelen", vertelt Kurt Bongaerts, jeugdcoördinator bij Racing Hades en de man achter de gezamenlijke benefietactie. "Zonhoven VV en Racing Hades zijn warme familieclubs. Wij komen op voor elkaar, zowel op als naast het veld. Samen een benefietactie organiseren, was dan ook logisch." In het kader van de Warmste Week werd eind vorig jaar ook al 7.000 euro opgehaald voor Bednet, een organisatie die kinderen zoals Jorgo de kans geeft om onderwijs te volgen, ook al kunnen ze niet aanwezig zijn in de les.





Jorgo kon er zelf niet bij zijn, maar kreeg in zijn ziekenhuiskamer wel filmpjes van de wedstrijden te zien. "Het heeft hem goed gedaan", aldus Jani Stathis (40), de papa van Jorgo. "Hij kreeg weer zin om tegen een bal te trappen, je zag het in zijn ogen. Voetbal is zijn passie, maar sinds augustus heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld. Daar lijdt hij enorm onder. Gelukkig mag hij elke dag in de gang van het ziekenhuis tegen een bal trappen. Dat beurt hem op. En hij is ook onder de indruk van wat zijn twee clubs voor hem doen."





Held Thibaut

Daags voor de benefietactie kreeg Jorgo ook een meer dan bemoedigend schouderklopje van Rode Duivel Thibaut Courtois, die hem een sms'je stuurde. "Hij deed dat voor de aftrap van zijn eigen wedstrijd met Chelsea", vertelt Jani. "Thibaut heeft Jorgo ook uitgenodigd om in Engeland een wedstrijd bij te wonen wanneer zijn gezondheid het toelaat. Jorgo kreeg er pretoogjes van! Thibaut is dan ook zijn held. Eind vorig jaar heeft hij Jorgo nog een bezoek gebracht in het ziekenhuis - een complete verrassing. Hij had zelfs een truitje mee voor Jorgo."





Intussen gaat het, gezien de omstandigheden, goed met Jorgo. Met dank aan zijn één jaar oudere zus Chrissi, die beenmerg afstond. "Ze bleken honderd procent compatibel te zijn", aldus nog papa Jani. "De bloedwaarden van Jorgo zijn weer positief. We bekijken het van dag tot dag, maar hij herstelt goed. Jorgo is mentaal sterk. Hij wil opnieuw voetballen."